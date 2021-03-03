قيس سعيّد يلتقي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، بقصر قرطاج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أنشطة الهيئة في المدة الأخيرة والتأكيد على ضرورة العمل لوقف ظاهرة الفساد التي تزداد استفحالا وتخرّب الدولة والمجتمع على السواء.

وقد تم التعرض في هذا الإطار بالخصوص إلى الأوضاع التي تعرفها عديد المؤسسات والمنشآت العمومية، وإلى وجود فاسدين يريدون الاستفادة من المال العام وفاسدين مفسدين يستفيدون من ثروات الشعب التونسي ويهيئون بعد ذلك السبل للتفريط فيها.

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