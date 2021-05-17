سعيد يصل إلى باريس للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية‎

حل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاثنين 17 ماي 2021، بباريس للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية التي ستنعقد غدا الثلاثاء 18 ماي 2021 بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بفرنسا سفير تونس بباريس كريم الجموسي والمبعوث الدائم لتونس لدى منظمة اليونسكو غازي الغرايري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بباريس.

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