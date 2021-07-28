قيس سعيد يطلب من التجار التخفيض في الأسعار

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال لقائه رئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول اليوم الأربعاء، تجار الجملة وخاصة من يتولون التوزيع وتجار التفصيل للتحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتخفيض في الأسعار.

وطلب سعيد من التجار عدم استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار.

كما ذكّر الرئيس بعض التجار بأن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد في هذه الظروف الصعبة سيُواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون، معتبرا التآزر والتعاضد في هذه الظروف الاستثنائية سيحفظه التاريخ ليكون الشعب التونسي مضربا للأمثال في رفع شتى أنواع التحديات.

وطلب الرئيس من تجار الجملة والتفصيل أن يُسجلوا أسماءهم في التاريخ وليكونوا جميعا على موعد لبناء تاريخ جديد ناصع لتونس وللتونسيين.

وشدد الرئيس على أنه لا مجال لأي مضاربة أو احتكار أو لاستغلال هذا الظرف للربح، إن كان هناك الربح فهو ربح الوطن والحفاظ على تونس.

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