قيس سعيد يكرّم طبيب الإنعاش الذي اشترى تجهيزات من ماله الخاص

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج الدكتور محمد النوري بنمبارك طبيب الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي، وتولى توسيمه بمنحه الصنف الأول من وسام الاستحقاق في قطاع الصحة، وذلك تقديرا لمساهمته القيمة من موقعه في مواجهة وباء كورونا.

ومثل هذا اللقاء الذي حضره وزير الصحة فوزي مهدي، مناسبة للحديث عن الأوضاع الصحية بصفة عامة وخاصة المتعلقة بجائحة كورونا، ومدى توفر التجهيزات الصحية بالمستشفيات العمومية التونسية.

وثمّن رئيس الجمهورية ما قام به الدكتور محمد النوري بنمبارك من عمل إنساني يتجاوز الواجب المهني، واعتبره نموذجا يحتذى به في مغالبة النفس من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

يُشار إلى أن الصك المالي تبلغ قيمته 150 ألف دينار، ولم يتم خلاصه إلى اليوم.

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