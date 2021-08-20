قيس سعيد يمنح وسام الاستحقاق لأيوب الحفناوي ومحمد خليل الجندوبي

انتظم اليوم الجمعة 20 أوت 2021 بقصر قرطاج، موكب منح خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد:

*الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى أحمد أيوب الحفناوي، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرّة في الألعاب الأولمبية المقامة مؤخرا بطوكيو،

*الصنف الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى محمد خليل الجندوبي، الفائز بالميدالية الفضية في رياضة التايكواندو في وزن 58 كغ في الألعاب الأولمبية المقامة مؤخرا بطوكيو.

كلمات البحث :أيوب الحفناوي;قيس سعيد;محمد خليل الجندوبي