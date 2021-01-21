قيس سعيد يهنئ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 21 جانفي 2021، رسالة إلى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وذكّر رئيس الدولة بالمناسبة بالعلاقات العريقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ مايزيد عن قرنين، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس الجديد من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها التعاون والتشاور في كافة المجالات والعمل على مزيد دعمها وفتح آفاق جديدة لتطويرها.

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