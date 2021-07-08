قيس سعيد يُجري محادثة هاتفية مع السيسي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 8 جويلية 2021، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي تطرّقت إلى الروابط بين البلدين وجملة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها ملفّ سدّ النهضة في إطار انعقاد جلسة مجلس الأمن للنظر في مشروع قرار تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم بالمجلس، حول هذا الموضوع.

وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، التأكيد على موقف تونس الثابت بخصوص مسألة سدّ النهضة وعلى ضرورة مواصلة المفاوضات المباشرة بين كل الأطراف قصد التوصّل إلى حلّ عادل وشامل وملزم يحفظ حقوق جميع الدول المعنية ولا يمسّ من الأمن القومي لمصر.

كما مثّلت هذه المحادثة فرصة للرئيسين للإعراب، مجدّدا، عن حرصهما المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون بين تونس ومصر وتطويرها في شتى المجالات خدمة للمصلحة العليا للشعبين.

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