قيس سعيد يُسدي تعليماته بإعادة تهيئة كامل المدرسة الابتدائية طربخانة بجبل سمامة

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تعليماته لكل من وزير التربية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بإعادة تهيئة كامل المدرسة الابتدائية طربخانة بجبل سمامة من ولاية القصرين وتوفير كل ما يحتاجه التلاميذ فيها من أدوات مدرسية في انتظار توفير حافلة لفائدتهم حتى يتجنبوا عناء التنقل.

وأوصى رئيس الدولة بإيجاد كل الحلول للتلاميذ بسرعة إلى حين إعادة تهيئة هذه المدرسة بالكامل وتوفير الشروط لمزاولة تعلمهم في أحسن الظروف.

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