قيس سعيد يُعاين الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، زيارة إلى مقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة حيث عاين، بالخصوص، الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وشدّد رئيس الجمهورية، بالخصوص، على ضرورة أن تنطلق هذه اللجنة في القيام بالمهام الموكولة لها في أقرب وقت حسب ما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته ، وذلك لا سيّما بعد أن تم استكمال كل الإجراءات لتكوينها وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية للانطلاق الفعلي في أعمالها.

كلمات البحث :صلح جزائي;فضاءات;قيس سعيد