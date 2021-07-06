قيس سعيد يُعلن عن قرارات جديدة لمجابهة انتشار كورونا

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد عقب اجتماع طارئ عقده مساء اليوم الاثنين، حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور، اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة.

وتتمثل القرارات في:

1- تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19،

2- تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة

3- إحداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح.

4-دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام. ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات.

5-الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث إنتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح.

وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات إنطلاقا من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد إنتشارا واسعا للعدوى، وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة إنتشار الجائحة.

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