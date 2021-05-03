قيس سعيد يُعلن مساندته الكاملة لحرية الصحافة والإعلام

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاثنين 3 ماي 2021 بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، محمد ياسين الجلاصي ئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومحمد السعدي، الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام، وأميرة محمّد، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، و فوزية الغيلوفي، المكلفة بالعلاقات الخارجية بالنقابة.

وتسلّم رئيس الدولة بالمناسبة التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية بتونس.

وجدّد رئيس الجمهورية دعمه المطلق لحرية التفكير ومساندته الكاملة لحرية الصحافة والإعلام وحرصه الدائم على مواصلة الانصات إلى مشاغل الصحفيين واهتمامه بمقترحاتهم لتطوير المشهد الإعلامي في تونس.

ومن جانبه، صرّح محمد ياسين الجلاصي بأنه أطلع رئيس الدولة على الصعوبات التي تعترض الصحفيين في أداء مهامهم، وأكّد على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمشهد السمعي البصري في تونس وإنفاذ القانون على المخالفين في القطاع الإعلامي.

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