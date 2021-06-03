قيس سعيد يُغادر تونس في اتجاه بروكسيل

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الخميس 3 جوان 2021، أرض الوطن في اتجاه بروكسيل للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض رئيس الدولة تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بالمطار رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

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