قيس سعيد يُوجه رسالةً خطية إلى ولي عهد أبوظبي

اخر تحديث : 27/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد ومحمد بن زايد

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان رسالةً خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.
وتسلم الرسالة خليفة شاهين المرر وزير دولة، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.


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