قيس سعيّد: سأكون أول المتبرّعين بنصف راتبي لمجابهة كورونا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون أول المتبرّعين بنصف راتبه أو أكثر لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها تونس بدخول فيروس كورونا.

وشدد سعيّد على ضرورة ألا يكون التضامن مجرد شعار بل ممارسة فعلية.

ودعا قيس سعيد المواطنين ممن بإستطاعتهم إلى تقديم المساعدة لمواجهة فيروس كورونا إلى التبرع بنصف رواتبهم أو أكثر.

وتوجه سعيّد في كلمته بنداء للشعب التونسي ورد فيه:

« الحل الناجع والحقيقي بأيديكم.. وعيكم بدقة الوضع الناجم عن تفشي كورونا هو الكفيل للتصدي لانتشار هذا الوباء » .

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