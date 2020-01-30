قيس سعيّد: صفقة القرن هي مظلمة القرن وفلسطين ليست ضيعة تُباع في صفقة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار مباشر بُث على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس، أن صفقة القرن هي مظلمة القرن، مشددا على أن فلسطين ليست ضيعة أو بستانا كي يتم بيعها في صفقة.

وقال سعيّد إن الفكر المهزوم لا يمكن أن يكون مقدمة للنصر، مشيرا إلى أن من تكون له علاقة مع الكيان المغتصب فهو خائن، وداعيا إلى ضرورة الخروج بموقف سياسي واضح من القضية الفلسطينية.

وأضاف سعيد بأن « القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان الشعب التونسي والعربي.. سيأتي يوم تُحرر فيه فلسطين » .

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