قيس سعيّد في زيارة إلى الجزائر

يُؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد المقبل، بزيارة إلى الجزائريلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الأزمة الليبية التي تهم الجزائر وتونس بشكل خاص.

وتأتي هذه الزيارة، وفق ما أكدته وسائل إعلام جزائرية، في إطار تعزيز أواصر العلاقات السياسية بين البلدين وإمكانية تطويرها في مجالات عدة خاصة التجارة والصناعة والمبادلات في مجال الإنتاج الزارعي، ويرافق الرئيس التونسي وفد وزاري هام.

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