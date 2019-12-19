قيس سعيّد في زيارة تفقدية لثكنة الرمادية ببنزرت



أدى رئيس الجمهورية « قيس سعيد » اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، زيارة تفقدية إلى مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطن و فيلق 61 هندسة بثكنة الرمادية بمنزل جميل من ولاية بنزرت.

واطّلع رئيس الدولة بمقر القيادة على جاهزية القوات الخاصة، حيث تابع عرضا حول تنظيم وطرق عمل هذا الفيلق بأصنافه الثلاث برا وجوا وبحرا، ثم حضر عددا من العمليات البيضاء للقضاء على جماعات إرهابية.

و تحول رئيس الجمهورية بعد ذلك إلي مقر الفيلق 61 هندسة حيث اطلع على سير العمل وبرامج التدريب والتكوين و مختلف جوانب التدخل .

وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بوزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي وبقيادات عسكرية .

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