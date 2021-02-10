قيس سعيّد: كرسي الجمهورية ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه بعدد من النواب اليوم الأربعاء، أنّ الدولة ليست لعبة أو دمية بل لها قوانينها ودستورها، متعهدا بالعمل على تطبيق الدستور الذي أقسم على احترامه ولم يحنف في العهد والقسم.

وقال سعيد: « كرسي الجمهورية ليس شاغرا ولا ألعب دورا رمزيا.. لن أترك الدولة التونسية في مهب الصراعات » .

كما دعا الرئيس الجميع ليتحمل كل واحد مسؤوليته كاملة في المحافظة على الدولة ومؤسساتها والسير الطبيعي لمرافقها.

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