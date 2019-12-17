قيس سعيّد للتونسييّن: هناك مؤامرة وستتصدّون لها

ألقى رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » اليوم الثلاثاء، كلمة في ساحة الشهيد محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة للثورة.

وأكد سعيّد أنه سوف يعمل بالرغم من مناورات المناورين والمؤامرات التي تحاك في الظلام على تحقيق مطالب التونسيين جميعا من حرية وكرامة الوطنية .

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من يُريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم ولن يُحقق وهمه أبدًا.

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