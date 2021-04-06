قيس سعيّد: لن نقبل أبدا بمحكمة لتصفية الحسابات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها إثر إحياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة اليوم الثلاثاء، أنه لن يقبل أبدا بمحكمة لتصفية الحسابات، مشددا على أن المحاكم تقوم على القانون لا على تصفية الحسابات .

واعتبر سعيد أن مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية وضع على المقاس، مشيرا إلى أن القوانين في تونس وعلى مدى 6 عقود توضع على المقاس كاللباس والحذاء وكالرداء وتغير حسب مقاس الحاكم.

وقال سعيد : « لن أبقل أبدا بأن توضع هذه النصوص على مقاس الحكام لتصفية الحسابات .. لن أدخل معهم في هذه السجالات وفي هذا النقاش، فالدستور مكّنني من الاعتراض حتى لأسباب سياسية على ختم نص قانوني » .

وشدد سعيد على أن حق الرد أو حق الاعتراض موجود في كثير من دول العالم.

وأكد الرئيس بأنه استند إلى الدستور نفسه، مضيفا: « هم خارج الآجال ومن خرق الدستور لا يُمكن أن يجرني إلى خرقه معه، فليتحمل مسؤوليته وحده » .

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