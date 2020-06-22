قيس سعيّد من باريس: تونس لن تقبل بتقسيم ليبيا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له من قصر الايليزيه في باريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إ]مانيول ماكرون اليوم الاثنين، أن تونس لا تقبل بتقسيم ليبيا، مشيرا إلى أن بلادنا من الحل الليبي الليبي ومع الوقف الفوري لإطلاق النار بين الفرقاء.

وأشار سعيد إلى أنه التقى ما يُناهز 35 من القبائل الليبي واقترح عليهم أن يضعوا دستورا ليبيا لمحطة انتقالية.

واعتبر سعيد أنه إن تم تمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره عبر آليات شرعية « فسنكون قد وضعنا لينة هامة من لبنات السلام » ، على حد تعبيره.

كلمات البحث :باريس;تونس;قيس سعيّد;ليبيا