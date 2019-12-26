قيس سعيّد يبحث سبل ترويج زيت الزيتون في الأسواق الخارجية

عقد رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج اجتماعا خصّص للنظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها على ضوء الصابة القياسية للزيتون في الموسم الفلاحي الحالي.

وحضر هذا اللقاء وزير حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ورئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات يوسف ناجي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وعدد من ممثّلي مختلف الغرف المنضوية تحت هاتين المنظمتين.

وتباحث الحاضرون سبل ترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية، خاصّة في ظلّ الصابة القياسية لإنتاج الزيتون هذا العام.

كلمات البحث :الأسواق الخارجية;زيت الزيتون;قيس سعيّد