قيس سعيّد يبحث مع والد لينا بن مهني مشروع إحداث مؤسسة تحمل اسم الفقيدة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، بقصر قرطاج المناضل السياسي الصادق بن مهني والد الناشطة الحقوقية والمدونة الراحلة لينا بن مهني.

وأطلع الصادق بن مهني رئيس الدولة على استعدادات العائلة والأصدقاء لإحياء أربعينية الفقيدة يوم 13 مارس المقبل في تونس العاصمة، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني لحرية الانترنات الذي تم إعلانه سنة 2012 بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة المدون زهير اليحياوي.

كما تناول اللقاء مشروع إحداث مؤسسة تحمل اسم الفقيدة لينا بن مهني وذلك تخليدا لذكراها ولاستمرارية نضالاتها في مختلف المجالات وخاصة منها الحريات والصحة والثقافة والبيئة.

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