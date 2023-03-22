قيس سعيّد يتبادل التهاني مع عدد من القادة العرب بمناسبة حلول رمضان

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، مكالمات هاتفية مع كلّ من:
- عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،
- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر،
- محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين،
- محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وخُصّصت هذه المكالمات لتبادل التهاني الأخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كلمات البحث :رمضان;قادة عرب;قيس سعيّد
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