قيس سعيّد يدعو الأحزاب إلى الاجتماع على كلمة سواء لتشكيل الحكومة

أكد رئيس الجمهورية « قيس سعيد » خلال اجتماعه بقصر قرطاج مساء اليوم الاثنين، بكل من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، أنه ليس من حق أحد أن يُخيّب آمال التونسيين.

وشدد سعيد على ضرورة أن يجتمع الجميع على كلمة سواء خاصة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وأن يكونوا في مستوى المرحلة لتشكيل الحكومة.

وبين سعيّد بأن الدولة تستمر ولكنها في حاجة لاستقرار في مؤسساتها والسلطة التمثيلية.

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