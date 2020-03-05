قيس سعيّد يستقبل إلياس الفخفاخ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 5 مارس 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقد مثلت الملفات التي ستطرح على المجلس والوضع العام بالبلاد خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أهم محاور الاجتماع.

وأفاد رئيس الحكومة في تصريح عقب اللقاء أنه إلى جانب دعوة رئيس الجمهورية إلى ترؤس أول مجلس وزراء تعقده الحكومة الجديدة، وقبوله الدعوة، فقد تناولت المحادثات أيضا انطلاق العمل الحكومي حيث تم تركيز الدواوين، وبدأ أعضاء الحكومة في فتح أوكد الملفات التي تهم التونسيين طبقا لما تم التعهد به.

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