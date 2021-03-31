قيس سعيّد يستقبل محمّد الناصر

اخر تحديث : 31/03/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قيس سعيّد يستقبل محمّد الناصر

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، محمّد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب السابق الذي تولّى القيام بمهام رئيس الجمهورية قبل انتخابات سنة 2019، والذي قدّم له نسخة من مؤلّفه الذي نُشر في الفترة الأخيرة تحت عنوان « جمهوريتان وتونس واحدة ».
كما تمّ التطرّق، خلال اللقاء، إلى عدد من المحطات في تاريخ تونس، إلى جانب القضايا والأوضاع التي نعيشها اليوم.


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