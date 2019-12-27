قيس سعيّد يستقبل يوسف الشاهد

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيد » مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

وصرح يوسف الشاهد أنه قدم لرئيس الدولة لمحة عن آخر تطورات الوضعين الأمني والاجتماعي في البلاد وأهم الاستعدادات الأمنية على الطرقات والحدود وعلى مستوى الأمن العام بمناسبة عطلة آخر السنة.

وبيّن الشاهد بأن رئيس الدولة أكد على ضرورة تواصل عمل المرفق العمومي في خدمة المواطنين إلى حين تسلم الحكومة الجديدة لمهامها.

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