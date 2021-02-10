قيس سعيّد يلتقي اليوم عددًا من النواب

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوة إلى عدد من النواب من عدة أحزاب لعقد لقاء مرتقب منتصف نهار اليوم الأربعاء.

وقد وُجّهت الدعوة إلى نواب من كتل برلمانية مختلفة، على غرار كتلة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.

وكشفت مصادر إعلامية أن المدعوين من النواب للقاء الرئيس هم:

-نوفل الجمّالي وسمير ديلو ( النّهضة )

-سامية عبّو وهشام العجبوني و نبيل الحاجّي ( التّيّار الديمقراطي )

- زهير المغزاوي و هيكل المكّي ( حركة الشّعب )

-حاتم المليكي و خالد قسّومة ( غير منتمين لكتل )

-مصطفى بن أحمد ومروان فلفال ( تحيا تونس) .

وسيتمحور اللقاء حول الوضع بالبلاد.

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