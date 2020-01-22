قيس سعيّد يمنح جميلة بوحيرد الصنف الأول من وسام الجمهورية



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأربعاء 22 جانفي 2020، بقصر قرطاج المناضلة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد أحد أهم رموز الثورة الجزائرية.

وتولى رئيس الدولة تكريم جميلة بوحيرد، بمنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات.

كلمات البحث :جميلة بوحيرد;قيس سعيّد;وسام الجمهورية