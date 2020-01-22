قيس سعيّد يمنح جميلة بوحيرد الصنف الأول من وسام الجمهورية

اخر تحديث : 22/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قيس سعيّد يمنح جميلة بوحيرد الصنف الأول من وسام الجمهورية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأربعاء 22 جانفي 2020، بقصر قرطاج المناضلة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد أحد أهم رموز الثورة الجزائرية.
وتولى رئيس الدولة تكريم جميلة بوحيرد، بمنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق