قيس سعيّد يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الإثنين 25 أفريل 2022، رسالة تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون الوطيدة والتشاور المستمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا، وأكّد على الحرص على مزيد تعزيزها وتنويعها على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

كلمات البحث :رئيس;فرنسا;قيس سعيّد;ماكرون