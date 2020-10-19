قيس سعيّد يُؤجّل زيارته إلى إيطاليا

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، مكالمة هاتفية من الرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا Sergio Mattarella .

وتناولت هذه المكالمة العلاقات المتميزة بين البلدين وضرورة اعتماد مقاربة جديدة لها.

كما تناولت موضوع زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا التي كانت مقررة لأواخر هذا الشهر. وقد تم الاتفاق بين الرئيسين على أنه من الأفضل تأجيل الزيارة إلى مطلع السنة القادمة نظرا للأوضاع الصحية السائدة في البلدين.

وقد كانت هذه المكالمة مناسبة لرئيس الدولة لتوجيه دعوة للرئيس الإيطالي لزيارة تونس بعد أن يتولى رئيس الجمهورية زيارة إيطاليا.

كلمات البحث :إيطاليا;زيارة;قيس سعيّد