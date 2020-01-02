قيس سعيّد يُسلم الغنوشي قائمة أعضاء الحكومة المقترحين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 02 جانفي 2020 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وسلّم رئيس الدولة لرئيس مجلس نواب الشعب رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة.

وصرح راشد الغنوشي عقب تسلّم الرسالة أنه سيعمل على عقد جلسة عامة في أقرب وقت لمناقشة قائمة أعضاء الحكومة للمصادقة عليها.

وأضاف الغنوشي بأن اللقاء تناول أيضا المسائل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتأكيد على حاجة تونس اليوم بشكل مستعجل إلى حكومة تأخّر تكوينها.

كلمات البحث :الحكومة;الغنوشي;قيس سعيّد