قيس سعيّد يُعزي الشعب الفلسطيني في وفاة صائب عريقات

وجّه رئيس الجمهورية قيس بن سعید اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس بوفاة المناضل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

وأكد سعيّد في برقيته أن الفقيد رجل من رجالات فلسطين البررة الذين عاهدوا الله على الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وتركوا بصمات في تاريخ فلسطين المشرف ستذكرها بكل فخر، الأجيال المقبلة.

وتوجه سعيّد في برقيته إلى الرئيس الفلسطيني وإلى الشعب الفلسطيني أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب التونسي بخالص العزاء والمواساة.

يُشار إلى أن صائب عريقات توفي اليوم الثلاثاء، عن 65 عاما متأثرا باصابته بفيروس كورونا حيث كان يتعالج في مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.

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