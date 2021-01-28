قيس سعيّد يُعلن تضامنه الكامل مع رياض جراد

أعلن الكرونيكور بقناة التاسعة رياض جراد مساء اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اتصل به وأعلن تضامنه الكامل معه ومع حرية الإعلام والصحفيين الذين تناقلوا خبر الطرد المشبوه، مؤكدا له أنه لا مجال اليوم لتركيع وترهيب شباب تونس والعودة إلى سياسة تكميم الأفواه .

واعتبر جراد أن طريقة إيقافه أمس على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت عملية اختطاف بشكل استعراضي عبر 4 سيارات لقوات الأمن، الذين تعاملوا معه وكأنه إرهابي أو مجرم فار من العدالة ، على حد تعبيره.

وقال جراد إنه تعرض للهرسلة والمحاصرة بالأسئلة عن مصادره حتى وصوله لمقر الفرقة الأمنية بالقرجاني، مع افتكاك هاتفه الجوال فضلا عن الترهيب النفسي الكبير الذي تعرض له، وفق قوله.

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