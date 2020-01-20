قيس سعيّد يُقرر تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة

اتّخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد قرارا بتكليف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة في انتظار تسليمه رسالة التكليف مساء اليوم، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

جدير بالذكر بأن إلياس الفخفاخ تم ترشيحه من طرف حركة تحيا تونس وأبدى حزب التيار الديمقراطي دعمه له في حالة تم اختياره.

يُشار إلى أن الفخفاخ هو من مواليد سـنة 1972 فـي تونــس، لــه تكويــن مــزدوج فــي الهندســة وإدارة الأعمال ومتحصّل على الشــهادة فــي الهندســة ســنة 1995 مــن المدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس.

وعيـن إليـاس الفخفـاخ فــي ديســمبر 2012 وزيــرا للماليــة كما أسـس فـي عـام 2014 شـركة متخصصـة فـي الاستشارات وتمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة وتثميـن النفايـات لمنطقـة شـمال إفريقيـا.

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