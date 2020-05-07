قيمة التبرعات لصندوق مجابهة كورونا تبلغ 198.300 مليون دينار

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها، أنّ جملة التبرّعات التي تم تنزيلها إلى غاية يوم 06 ماي 2020 بالحساب الجاري البريدي 18-18 المخصّص لمجابهة فيروس كورونا قد بلغت ما قدره 198.300 مليون دينار وذلك بتواصل المدّ التضامني من المواطنين والمؤسسات.

وتتواصل عمليّات التبرّع والتنزيل تباعا.

ويتمّ تحويل المبالغ التي يتمّ تنزيلها آليّا إلى حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية المحدث بوزارة الصحة ويتمّ تخصيصها حصريّا لفائدة القطاع الصحي ولمجابهة الجوائح الصحيّة دون غيرها.

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