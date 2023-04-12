قيمة زكاة الفطر لهذا العام

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ اليوم الأربعاء، أنّ قيمة زكاة الفطر لهذا العام الهجري 1444، حددت بـ 2000 مليما.

وأوضح مفتي الجمهورية أنّ وقت إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد

وأضاف المفتي أن من يخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز إخراجها قبل يوم لعيد الفطر أو يومين أو ثلاثة عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك .

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