كأس أفريقيا للأمم: تونس بالزي الأحمر أمام بوركينا فاسو

انعقد صباح اليوم الجمعة، عبر تقنية زوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني ضد بوركينا فاسو لحساب الدور ربع النهائي و الذي سيدور بملعب مدينة قاروا غدا السبت 29 جانفي 2022 بداية من الساعة الثامنة ليلا وذلك بحضور ممثلي المنتخبين و مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم و ممثلي اللجنة المحلية للتنظيم .
و قد تقرر أن تخوض عناصرنا الوطنية المباراة بالزي الأحمر الكامل و سيرتدي حراس المرمى الزي الأخضر الكامل .
و من جهة أخرى، كان للمدرب الوطني المساعد جلال القادري بعد ظهر اليوم الموعد مع اللقاء الإعلامي بقاعة المؤتمرات بملعب قاروا و قد كان مرفوقا باللاعب وهبي الخزري .
وللتذكير فإن منتخبنا الوطني يختتم استعداداته للمباراة مساء اليوم بداية من الساعة السادسة و 45 دقيقة.
كلمات البحث :بوركينا فاسو;تونس;كأس أفريقيا
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