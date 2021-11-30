كأس العرب: انتصار تونسي مستحق بـ5 أهداف على المنتخب الموريتاني

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد لنظيره الموريتاني خلال انطلاق منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، والتى تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كل من سيف الدين الجزيري (39 و45+2) وفراس بالعربي (42 و50) ويوسف المساكني (90+1) في حين وقّع مولاي أحمد خليل (45+12 من ركلة جزاء) هدف « المرابطين » الوحيد.

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