كأس العرب: مصر تجتاز الأردن وتضرب موعداُ مع تونس

تمكن المنتخب المصري لكرة القدم مساء اليوم السبت، من التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021 بعد فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3 أهداف لصفر.

ومن المنتظر أن يُلاقي المنتخب التونسي نظيره المصري في نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب النشامى قد تقدّم مبكرا في الدقيقة (12) عن طريق يزن النعيمات، لكن المنتخب المصري سجل هدف التعادل بتوقيع مروان حمدي في الدقيقة (45+1).

وقد أضاف أحمد رفعت لاعب المنتخب المصري في الوقت الإضافي هدف التقدم في الدقيقة (99)، ثم صنع هدفا سجله مروان داوود في الدقيقة (119).

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