كان يتهيأ للقيام بأعمال تصفية: الإطاحة بالإرهابي «أبو قسورة»

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعنصر تكفيري يكنى « أبو قسورة » مبايع لتنظيم داعش الإرهابي، كان يتهيأ للقيام بأعمال تصفية بواسطة سلاح ناري في إطار مخطط تخريبي يهدف لبث الفوضى بالبلاد، و تخفيف الضغط على العناصر التكفيرية المعروفة امنيا.

وأشار الناطق باسم الحرس إلى أن المعني على تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية بالخارج ويستغل عمله كمدرب فنون القتال لاستقطاب صغار السن قصد تبني فكره الهدام.

وأذن حاكم التحقيق المتعهد بالبحث بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 30 أكتوبر 2020 بإيداعه السجن.

وتأتي الإطاحة بالتكفيري على إثر عملية استخباراتية مشتركة لعدد من اختصاصات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، الإدارة الفرعية للعمليات الفنية، ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة) .

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