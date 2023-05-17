كبير أحبار اليهود بتونس: الرئيس قيس سعيد قدّم لنا ضمانات

أكد كبير أحبار اليهود بتونس حاييم بيتان في تصريح تلى لقائه برئيس الدولة قيس سعيد اليوم الأربعاء، أن الرئيس « طمأنه بأن اليهود في تونس يعيشون فيها مثل البقية » ،مضيفا ان رئيس الجمهورية » « قدم ضمانات حتى لا يتكرر ما حدث » في إشارة إلى عملية جربة الأخيرة.

ووصف كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس، إيلاريو أنطونيازي اللقاء مع الرئيس سعيد والذي حضره ايضا مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود، « بأنه كان لقاء اخ تكلم مع إخوانه وأصغى الى آلامهم وأفراحهم »، معلقا عن الجريمة التي جدت الأسبوع الماضي في جزيرة جربة في ختام الزيارة السنوية الى معبد الغربية والتي خلفت قتلى وجرحى بقوله « ستعمق الأخوة والمحبة أكثر من ذي قبل « .

وشدد مفتي تونس على أن « الأخوة هي اليوم الشعار الجامع بين التونسيين داخل الوطن « الذي لا يفرق بين الديانات ولا بين مواطنيه » .

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