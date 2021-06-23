كتلة الدستوري الحر تتقدّم بشكاية جزائية في التدليس والتحيل ضدّ الغنوشي

أعلنت كتلة الدستوري الحر في بلاغ لها، أنها تقدمت بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية تضمينه لقرار مكتب المجلس الصادر في 14 جوان 2021 نقطة الإحالة على الجلسة العامة المبرمجة أيام 29 و30 و1 جويلية 2021 لمشروع قانون الاتفاقية الرامية لتركيز مقر صندوق قطر للتنمية.

واعتبرت الكتلة بأن الاتفاقية المذكورة تتضمن شروطا وبنودا ترسي احتلالا مفضوحا للدولة التونسية و تضرب استقلال قرارها الوطني وتمحو سيادتها على ترابها وتحول تونس إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة، وفق البلاغ.

كما أعلنت الكتلة أنها رفعت قضية أصلية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 14 جوان 2021، ونشرت قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى بجلسة الخميس 24 جوان 2021 في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم التي ستنظر في الإتفاقية، معتبرة أنها ستُمكن صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الإقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس. »

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