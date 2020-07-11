كتلة الدستوري الحر تعتصم بالبرلمان مطالبة بسحب الثقة من الغنوشي

أعلن الحزب الدستوري الحر دخول نواب كلته البرلمانية في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان أمس الجمعة، مطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عبر عريضة تحمل توقيع 73 نائبا.

وأكدت موسي أنّ الكتلة سترابط في مقر البرلمان حتى يوم الاثتين المقبل إلى حين الاستجابة لمطالبهم .

وطالبت موسي وزير الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية بالتحرك الفوري في الملف المتعلق بأحداث شهدها البرلمان البارحة، على اثر ادخال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أحد الضيوف المصنفين في الاجراء الحدودي »s17″ الى مقر البرلمان.

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