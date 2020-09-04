كتلة الدستوري الحر تودع رسميا تصريحا بتصنيفها في المعارضة

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحرّ اليوم الجمعة، أنها أودعت رسميا بكتابة مجلس الشعب تصريحا بتصنيفها في المعارضة وطلبت نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب .

وأكدت الكتلة أن ذلك يأتي طبقا للفصل 46 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ما يلي:

« يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:

-كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها » .

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