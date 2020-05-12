كتلة النهضة تدعو لإيقاف تنفيذ قرار الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية

أصدرت كتلة حركة النهضة بالبرلمان مساء الاثنين، بلاغا علي إثر البلاغ الصادر عن قنصلية موناكو ونيس والقاضي بالزيادة في تعاليم الخدمات القنصلية وعلى اثر البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية والذي يرجع الإجراء الحاصل في الزيادات إلى وزارة المالية.

وأكدت كتلة حركة النهضة ونوابها عن التونسيين بالخارج عدم استناد هذا القرار في الزيادات إلي معايير معقولة وعلمية ولم يتم الإشارة إليها في مشروع المالية لسنة 2020، مشددة على أن تنفيذ قرار هذه الزيادات المشطة قبل صدوره في الرائد الرسمي خرق واضح للقانون.

ودعت الكتلة لإيقاف تنفيذ القرار الحاصل في الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية وفتح حوار جدي مع نواب التونسيين بالخارج والتعاطي الايجابي وبجدية مع كل المبادرات الصادرة عنهم وعن المجتمع المدني للبحث عن صيغ تراعي الأوضاع المادية لأبناء الجالية والاتفاق مع الجهات المتدخلة علي نسب الزيادة التي لا تثير جدلا واحتجاجات.

كما دعت الكتلة كل التونسيين بالخارج إلي التوحد حول مطالبهم المشروعة ومضاعفة الجهد للمساهمة في خدمة تونس والذود عن مصالحها وصورتها في الخارج.

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