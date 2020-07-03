كتلة النهضة تقترح 7 مبادرات تشريعية

اخر تحديث : 03/07/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

كتلة النهضة تُدين حملة التشويه التي طالت النائب "أسامة الصغير"
أودعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 03 جويلية 2020 ، 7 مبادرات تشريعية تنفيذا لبرنامجها الانتخابي .
وتتمحور مبادرات كتلة حركة النهضة الأخيرة حول قضايا اقتصادية واجتماعية ذات أولوية مفصلة كالتالي :
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم المؤسسات التضامنية،
2- مشروع قانون يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته،
3- مقترح قانون أساسي يتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض،
4- مقترح قانون يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها،
5- مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين،
6- مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية،
7- مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.


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