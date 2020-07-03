كتلة النهضة تقترح 7 مبادرات تشريعية



أودعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 03 جويلية 2020 ، 7 مبادرات تشريعية تنفيذا لبرنامجها الانتخابي .

وتتمحور مبادرات كتلة حركة النهضة الأخيرة حول قضايا اقتصادية واجتماعية ذات أولوية مفصلة كالتالي :

1- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم المؤسسات التضامنية،

2- مشروع قانون يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته،

3- مقترح قانون أساسي يتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض،

4- مقترح قانون يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها،

5- مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين،

6- مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية،

7- مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

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