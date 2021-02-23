كتلة النهضة تُؤكّد استعدادها للتشاور لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

أكدت كتلة حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على مكانة مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي وحرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدته واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل ونواب الشعب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل المجلس.
وشددت الكتلة على أن موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجه ضد أي طرف وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومن ذلك موقف الحركة من الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 02 مارس 2021 .
واعتبرت الكتلة بأنه لا يمكن ان تنعقد جلسة والمجلس تحت الإجراءات الإستثنائية الضرورية، ولا يمكن الذهاب في عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة بما لا يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل، وفق نص البيان.
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