كتلة النهضة تُؤكّد استعدادها للتشاور لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

اخر تحديث : 23/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

كتلة النهضة بيان

أكدت كتلة حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على مكانة مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي وحرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدته واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل ونواب الشعب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل المجلس.
وشددت الكتلة على أن موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجه ضد أي طرف وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومن ذلك موقف الحركة من الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 02 مارس 2021 .
واعتبرت الكتلة بأنه لا يمكن ان تنعقد جلسة والمجلس تحت الإجراءات الإستثنائية الضرورية، ولا يمكن الذهاب في عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة بما لا يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل، وفق نص البيان.


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