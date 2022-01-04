كتلة النهضة تُطالب بالإفراج عن البحيري دون قيد أو شرط

نددت الكتلة النيابية لحركة النهضة في البرلمان المجمّد في بيان لها اليوم الثلاثاء، بشدّة بما اعتبرتها عمليّة اختطاف تعرض لها القيادي بالحركة نور الدين البحيري مع ما ترتّب عنها من اخفاء قسري له، وفق تقديرها.

كما طالبت الكتلة بـ « فكّ أسر » البحيري دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في عمليّة إيقافه.

وأعربت الكتلة عن استغرابها مما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى نورالدين البحيري، معتبرة أنها تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، مؤكدا أن القضية لها صبغة سياسيّة ما يُعيد البلاد مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة، حسب البيان.

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